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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:30
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 14 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 14 puanla 17. sırada girdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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