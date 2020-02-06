MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:30
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 14 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertli ekip, haftaya 14 puanla 17. sırada girdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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