MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 32. hafta maçında yarın sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 32. hafta maçında yarın sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.
Ligde 26 puanla son sırada yer alan ve 15. Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta Süper Lig'e veda edebilir.
MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken TFF 1. Lig'e düşen ilk ekip olabilir.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasından sonra MKE Ankaragücü, galibiyet elde edemedi. Aradan sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kaynak: AA