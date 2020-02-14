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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

14.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:02
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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