Haberler » Spor » MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak - Spor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:46
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 17. hafta karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalmıştı.

Haftaya 11 puanla 17. sırada giren başkent ekibinde sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler