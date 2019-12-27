MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 17. hafta karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalmıştı.
Haftaya 11 puanla 17. sırada giren başkent ekibinde sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.