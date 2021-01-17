MKE Ankaragücü Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunan başkent temsilcisi, 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligde son galibiyetini 16. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek elde eden Ankara temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0, geçen hafta ise konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü, güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak düşme hattının üstüne çıkmayı hedefliyor.

Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel'in tedavileri devam ettiği MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, bugün hava yolu ile İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak