MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:56
MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Fiziki çalışmalarla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra yoğun pas ve şut çalışması üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde çift kale maç da oynayan futbolcuların çalışması, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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