MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

02.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:32
MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 23. haftayı bay geçecek MKE Ankaragücü, 24. haftada 7 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 23. haftayı bay geçecek MKE Ankaragücü, 24. haftada 7 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra parkur ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde dar alan çalışması yapan futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

Başkent temsilcisinde Stelios Kitsiou, Atila Turan ve Daniel Lukasik, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan bireysel program eşliğinde saha çalışması yaptı, Ender Aygören'in ise rehabilitasyon sürecine devam edildi.

MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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