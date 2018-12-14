Mke Ankaragücü, Sivas Deplasmanında
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda, hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Başkentin sarı-lacivertli ekibi haftaya girilirken 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Sivas temsilcisi ise haftaya 21 puan ve averajla 9. sırada girdi.
MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Kenan Özer ve Thibult Moulin maçta forma giyemeyecek.
Ankara ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının son çalışmasını Sivas'ta yapacak.
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