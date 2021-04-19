MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna dair bilgilendirme yaptı
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MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna dair bilgilendirme yaptı

MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna dair bilgilendirme yaptı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcularına ilişkin açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcularına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze'nin tedavisine devam edildiği ve futbolcunun durumunun Yukatel Denizlispor maçı öncesinde yapılacak saha testleri sonucunda netleşeceği bildirildi.

Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan Torgeir Borven'in sol kasık bölgesinden sakatlandığı ve futbolcunun spora dönüş süresinin yaklaşık 8 haftayı bulacağı belirtilen açıklamada, Beşiktaş maçında sakatlanan Aliou Badji'nin de tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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