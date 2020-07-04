MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu
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MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu
04.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:41

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Kitsiou'nun vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

14. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Marafona'da kurtardı.

15. dakikada Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta Faty'nin uzaklaştırdığı topa Juanfran'ın gelişine vuruşunu kaleci Friedrich güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada Saba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, Alanyaspor futbolcusu Welinton tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına gelen Orgill penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

64. dakikada N'sakala'nın ortasına iyi yükselen Cisse kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-1

66. dakikada N'sakala'nın yerden ortasında ceza sahası içinde Onur Bulut'un sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

75. dakikada Atilla Turan'ın ceza sahasına ortasında topa yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

77. dakikada Rivas'ın, Mustafa Pektemek'i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı.

78. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

82. dakikada Pinto'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rivas topu ağlarla buluşturdu. 1-3

90. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mustafa Pektemek'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü attı. 1-4

STAT: ERYAMAN

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çiçek xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Faty x (İlhan Parlak dk. 71 x), Lukasik xx, Pinto xx, Saba xx (Aydın Karabulut dk. 71 x), Michalak x (Rivas Dk. 58 x), Dever Orgill xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Stanojevic

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Welinton xx, N'sakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx (Mustafa Pektemek dk. 58 x), Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 84 ?), Bakasetas xxx (Siopis dk. 84 ?), Onur Bulut xxx (Fernandes dk. 67 x), Cisse xxx (Umut Güneş dk. 85 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 64), Onur Bulut (dk. 66), Bakasetas (dk. 78 pen.), Fernandes (dk. 90) (Alanyaspor), Rivas (dk. 82 ) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Welinton, Emircan Altıntaş (Alanyaspor), Kitsiou, Rivas (MKE Ankaragücü)

(İHA)

Kaynak: İHA

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