MKE Ankaragücü oyuncusu Nadir Çiftçi ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde futbolcu Nadir Çiftçi'nin sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nadir Çiftçi ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nadir Çiftçi sezon başında başkent ekibine transfer olmuştu.

AA / Hüseyin Doğru - Spor Haberleri

Haberi Kaydet