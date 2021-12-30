MKE Ankaragücü oyuncusu Nadir Çiftçi ile yollarını ayırdı
AA / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde futbolcu Nadir Çiftçi'nin sözleşmesi feshedildi.
Spor Toto 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde futbolcu Nadir Çiftçi'nin sözleşmesi feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nadir Çiftçi ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Nadir Çiftçi sezon başında başkent ekibine transfer olmuştu.
AA / Hüseyin Doğru - Spor Haberleri
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