MKE Ankaragücü oyuncusu Cebrail Karayel'in dedesi vefat etti Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Cebrail Karayel'in dedesi hayatını kaybetti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Cebrail Karayel'in dedesi hayatını kaybetti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in dedesi Rıfat Karayel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, futbolcumuza ve Karayel ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA