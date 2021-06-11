MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayları Koca ve Akyüz açıklamalarda bulundu
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MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayları Koca ve Akyüz açıklamalarda bulundu

MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayları Koca ve Akyüz açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadyumu'nda yapılan olağan genel kurulunda başkan adayları Faruk Koca ve Metin Akyüz açıklamada bulundu.

MKE Ankaragücü'nün Eryaman Stadyumu'nda yapılan olağan genel kurulunda başkan adayları Faruk Koca ve Metin Akyüz açıklamada bulundu.

Başkan Adaylarından Faruk Koca, "Hep beraber büyük bir hızla geleceğe bakacağız" diye konuşurken bir diğer başkan adayı Metin Akyüz ise, "Şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nde gerçekleşen olağan genel kurulunda başkan adayları Faruk Koca ve Metin Akyüz açıklamada bulundu. "Her şeyi Ankaragücü için yapacağız" diyen Metin Akyüz, "Çözülmeyen bütün problemleri çözmeye talibiz. Bunda da çok ciddiyim, çözüm hamlelerinin nasıl yapılacağını çok şükür biliyoruz. Şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız. Bizi birbirimize düşürmek için uğraşanlara karşı da savaşacağız, her şeyi Ankaragücü için yapacağız "ifadelerini kullandı.

Koca: "Unutmayalım ki insan önce hayal eder sonra gereğini yapar"

Başkan adaylarından bir diğeri olan Faruk Koca ise "Hep beraber büyük bir hızla geleceğe bakacağız, kulübümüzde emeği geçen herkese, basın mensuplarına teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. Herkesi birlikte görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bazı anlattıklarım hayal ürünü gibi görünebilir. Unutmayalım ki insan önce hayal eder sonra gereğini yapar. Ben kulübün durumunu gayet iyi biliyorum. Tabi ki hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de mücadele ruhu gerekir. Başardık veya başaramadık, bunu delegelerimiz takdir edecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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