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MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri yenilendi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri, Altındağ Belediyesi'nin destekleri ile yenilendi.

MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri yenilendi
04.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:20

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri, Altındağ Belediyesi'nin destekleri ile yenilendi.

Tesis açılışında bir konuşma yapan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert desteklerinden ötürü Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür ederek, "Sayın başkan sağolsun biz göreve başladığımız ilk günden itibaren kulübümüze yakın ilgi ve alaka göstermiştir. Tandoğan bizim için çok önemli. Ankaragücü'nün ruhunun yaşadığı yer. Burası geçmişimiz, çoğumuzun çocukluğu. Buraya biz çok ayrı önem veriyoruz." dedi.

Mert, Kovid19 salgınınının tüm kulüpleri ekonomik olarak olumsuz etkilediğini belirterek, "O açıdan kulüplerin toparlanmaları için alt yapıları çok önemli. Bizim alt yapımız da burası. Bugün buranın bina tadilatını Altındağ Belediyemiz gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sentetik saha ve tribünlerimizi yapıyor. Kapalı spor salonumuzu da bitirdiğimizde Eylül ayında burası dört dörtlük bir kompleks haline gelecek. Onun için başta Asım Bey başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Takımımızın arkasında durursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise Ankaragücü'ne destek olunursa çözülmeyecek problemin olmadığını söyledi.

MKE Ankaragücü kulübüne her zaman destek vereceklerini vurgulayan Balcı, "Burada yapılan çalışmanın maddi boyutundan daha çok birlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyması çok önemli. Bütün Ankara olarak hep beraber takımımızın arkasında durursak biz inanıyoruz ki üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Nice başarılar, şampiyonluklar bizi bekliyor. Takımın yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yeniden başlayacak ligde takımımıza başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, açılış kurdelesini kesti. Fatih Mert, verdikleri destek için Belediye Başkanı Asım Balcıya hediye olarak çiçek, plaket ve arkasında Asım Balcı yazılı forma hediye etti.

Kaynak: AA

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