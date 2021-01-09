MKE Ankaragücü'nün konuğu Medipol Başakşehir
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MKE Ankaragücü'nün konuğu Medipol Başakşehir

09.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:48
MKE Ankaragücü'nün konuğu Medipol Başakşehir

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde iki maçlık galibiyet seri hafta içi Gaziantep FK karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sona eren sarı-lacivertliler, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise 6 maçlık galibiyet hasretini son hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek sonlandırdı. Turuncu-lacivertliler, 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti

MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor.

O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.

İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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