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MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, devre arasında Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.

27.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:16
MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, devre arasında 'da 2 hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek başkent ekibinde, maçın ardından futbolculara 4 gün izin verilecek.

Sarı-lacivertli futbolcular, Antalya'da 3-13 Ocak'ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek.

MKE Ankaragücü, kamp döneminde iki de hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
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