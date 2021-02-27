MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürüyor

27.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:08
MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Norveçli Torgeir Borven'in 16. dakikada attığı golle öne geçen MKE Ankaragücü, üstünlüğünü koruyamadı.

Joseph Paintsil'in ilk yarının sonlarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan başkent temsilcisi, rakibine 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 21 Ocak'ta sahasında Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla elde eden MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sırasıyla Aytemiz Alanyaspor'a 4-3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen başkent ekibinde Mustafa Dalcı dönemi sona ererken, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

Karaman yönetiminde Hes Kablo Kayserispor (0-0) ve Çaykur Rizespor (1-1) maçlarından beraberlikle ayrılan MKE Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karaman yönetiminde ilk kez kaybeden sarı-lacivertliler, üst üste 6. maçını kazanamadı.

20 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Aleyna Tilki Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Ersun Yanal Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 16:12:48. #1.14#
title