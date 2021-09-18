MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nün alışveriş merkezlerindeki (AVM) ilk lisanslı ürün mağazası açıldı.

Başkent temsilcisinin Keçiören Vega AVM'deki store mağazasının açılışına kulüp başkanı Faruk Koca, teknik direktör Mustafa Dalcı ile futbolcular Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Ariyibi, Kwabena ve Zahid'i ile çok sayıda taraftar katıldı.

Başkan Faruk Koca, alışveriş merkezlerinde ilk Ankaragücü Store mağazasını bugün açtıklarını belirterek, "Bugün gerçekten MKE Ankaragücü'ne yakışır, örnek gösterilebilecek bir mağaza açılışını yaptık. Tüm camiamızı, taraftarımızı ve MKE Ankaragücü'nü sevenleri buraya bekliyoruz, MKE Ankaragücü armasıyla, taraftarlarıyla bütünleşmek bu tür mekanlardan geçiyor. Bugün sağ olsun camiamız, taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Futbolcularımız ve teknik direktörümüzle beraber, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve bir önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Fatih Mert ile beraber bugün bu tarihi ana şahitlik ettik. Camiamıza hayırlı olsun diyorum, bunun devamının geleceğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Başkentte 20 Eylül Pazartesi günü Menemenspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Koca, her maça daha coşkulu çıkmak için taraftarlardan destek beklediklerini kaydederek, "Hedefimiz belli, inşallah sezon sonunda MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere tekrar taşırız." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da "Hayırlı uğurlu olsun, her Ankaralı MKE Ankaragücü'ne sahip çıkmalıdır. Her Ankara'da yaşayan MKE Ankaragücü'ne sahip çıkmalıdır. MKE Ankaragücü milli mücadelemizin takımıdır, herkesin ne takımı olursa olsun MKE Ankaragücü'ne mutlaka destek vermeliyiz. Herkesi buradan alışveriş yapmaya, katkı vermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da MKE Ankaragücü'nü seven herkesi burada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Mağaza açılışımıza gelen bütün Ankaragüçlülere yürekten teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü'ne destek olmak adına bu ürünleri alacaklarına inanıyorum. İnşallah daha fazla mağaza olur, siz de daha fazla destek olursunuz, çünkü zaman birlik olma zamanı, hep birlikte MKE Ankaragücü'nü destekleme zamanı. Teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Eser Yenenler Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MKE Ankaragücü'nün başkentte AVM'lerdeki ilk lisanslı ürün mağazası açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 15:32:23. #1.12#