MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak - Haberler

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MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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MKE Ankaragücü'nün Bandırmaspor maçı biletleri bugün satışa çıkacak

MKE Ankaragücü'nün, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak.

MKE Ankaragücü'nün, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent temsilcisinin 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, daha önce saat 11.00'de başlayacağı duyurulan bilet satış saatinin, Passolig tarafından bilet satış prosedürlerinin tamamlanmaması nedeniyle değiştiği ve saat 15.30'a alındığı kaydedildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

MKE Ankaragücü, Bandırmaspor, Spor Toto, Mart, Spor, Haberler

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