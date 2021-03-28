MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi

MKE Ankaragücü, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi

MKE Ankaragücü, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Antalya kampındaki son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, yaklaşık 30 dakika süren yenilenme koşusu yapıldı.

Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçiren sarı-lacivertli ekip, bugün hava yolu ile Ankara'ya dönecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:27:23. #1.14#
title