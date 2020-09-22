MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
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MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
22.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:40

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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