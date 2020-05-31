MKE Ankaragücü'nden şehitler için başsağlığı mesajı MKE Ankaragücü Kulübü, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz ile Hakkari Çukurca'da hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Kaynak: AA