MKE Ankaragücü'nden şehitler için başsağlığı mesajı
MKE Ankaragücü Kulübü, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.
31.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:25
MKE Ankaragücü Kulübü, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz ile Hakkari Çukurca'da hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Kaynak: AA