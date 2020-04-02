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MKE Ankaragücü, Cumhurbaşkanı, Spor

MKE Ankaragücü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
MKE Ankaragücü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde MKE Ankaragücü Yönetim Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100.000 TL katkıda bulundu."

BAŞKAN MERT: CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞLATMIŞ OLDUĞU KAMPANYAYA BİZ DE DESTEK OLUYORUZ

Başkan Fatih Mert ise birlik ve beraberlik mesajı verirken, "Bireysel yardımlarımızın yanında yönetim kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına biz de destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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