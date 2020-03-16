MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
16.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:39
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
Kulübün Twitter hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu