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MKE Ankaragücü, Koronavirüs, Twitter, Spor

MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu

Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.

16.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:16
MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu

Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.

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Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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