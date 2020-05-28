MKE Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı MKE Ankaragücü Kulübü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Kaynak: AA