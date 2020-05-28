HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

MKE Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı
28.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:33

MKE Ankaragücü Kulübü, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Teğmen Canbert Tatar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Spor
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Spor
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Spor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Spor
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Spor
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü'nden İdlib şehidi Canbert Tatar için başsağlığı mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:36:06. #1.14#
title