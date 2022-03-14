MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama - Haberler

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MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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MKE Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne kutlama

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, " Ankara'mızın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 99. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ankara sporunun başarısı ve ileri gitmesi için dostluğumuzun artarak devam etmesini diliyor, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara, Medya, Spor, Haberler

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