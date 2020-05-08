MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
08.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:20
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe Kulübünde bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe Kulübünde bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA