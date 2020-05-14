MKE Ankaragücü'nden Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA