MKE Ankaragücü'nden 19 Mayıs için kutlama mesajı MKE Ankaragücü Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." sözü paylaşılarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA