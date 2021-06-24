MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki futbolcular, yarın Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

Hazırlıklarını 6 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından 9 Temmuz'da Ankara'nın ilçesi Kızılcahamam'da kampa girecek.

Kızılcahamam'da 19 Temmuz'a kadar çalışacak MKE Ankaragücü, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ise Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapacak.

Sarı-lacivertliler, 3 Ağustos'tan itibaren de yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da tesislerinde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki