MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve sporcular ikinci kez Kovid-19 testinden geçti

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Beştepe Tesisleri'nde tüm ekibe Kovid-19 testi uygulandığı hatırlatılarak, "Geçtiğimiz hafta gruplar halinde Beştepe Tesislerimizde bir araya gelmiş, yapılan testler sonucunda bir futbolcumuzun testi pozitif çıkmış ve futbolcumuz hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün koronavirüs taraması kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza tekrar Kovid-19 PCR testi yapıldı. Takımımızın antrenmanlara başlayıp başlamayacağı, bugün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin sonucuna göre yeniden değerlendirilecektir." denildi.

Geçen hafta yapılan testte bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar ertelenmişti.

Kaynak: AA