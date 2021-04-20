MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile oynanacak maç öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik ekip personelimizin genel durumu iyi olup gerekli tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak