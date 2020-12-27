MKE Ankaragücü'nde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirildi
27.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:54
MKE Ankaragücü Kulübü, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, aramıza 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar