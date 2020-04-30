MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi.
30.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:06
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, "Ergün Yücel, kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA