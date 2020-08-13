MKE Ankaragücü'nde pozitif vaka MKE Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Ankaragücü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA