Haberler » Spor » MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı - Spor

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı

MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı.

20.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:15
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı

MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı.

MKE Ankaragücü Külübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü'ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı'nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No: 76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler