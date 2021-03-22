MKE Ankaragücü'nde mutant virüs şoku
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MKE Ankaragücü'nde mutant virüs şoku

22.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:47
MKE Ankaragücü'nde mutant virüs şoku

MKE Ankaragücü'nde yapılan korona virüs test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı duyuruldu.

MKE Ankaragücü'nde yapılan korona virüs test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı duyuruldu.

Ankara temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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