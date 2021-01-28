MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı
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MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı

28.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:28
MKE Ankaragücü'nde Luka Adzic ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, Sırp futbolcu Luka Adzic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Sırp futbolcu Luka Adzic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luka Adzic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir. Luka Adzic'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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