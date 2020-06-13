MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü arasında yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA