MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da kamp programını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekip, futbolcular ve personellere koronavirüs PCR testi yapıldı.

Test sonucunda takımda pozitif vakaya rastlanılmadı.

Kaynak: AA