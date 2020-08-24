MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
24.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:47
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da kamp programını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekip, futbolcular ve personellere koronavirüs PCR testi yapıldı.
Test sonucunda takımda pozitif vakaya rastlanılmadı.
Kaynak: AA