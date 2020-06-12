MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüs (Covid-19 PCR) testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır."

Kaynak: DHA