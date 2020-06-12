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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
12.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:20

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüs (Covid-19 PCR) testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır."


Kaynak: DHA

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