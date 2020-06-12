MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
12.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:20
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüs (Covid-19 PCR) testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır."
Kaynak: DHA