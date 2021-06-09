MKE Ankaragücü'nde genel kurul yarın yapılacak
MKE Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.
MKE Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.
Eryaman Stadı'nda yapılacak genel kurul saat 14.00'te başlayacak.
Başkent temsilcisinin 3 Haziran'daki genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Haziran'a ertelenmişti.
Süper Lig'de küme düşen sarı-lacivertli ekibin mevcut başkan Fatih Mert, seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar