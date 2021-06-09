MKE Ankaragücü'nde genel kurul yarın yapılacak
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MKE Ankaragücü'nde genel kurul yarın yapılacak

MKE Ankaragücü'nde genel kurul yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Eryaman Stadı'nda yapılacak genel kurul saat 14.00'te başlayacak.

Başkent temsilcisinin 3 Haziran'daki genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Haziran'a ertelenmişti.

Süper Lig'de küme düşen sarı-lacivertli ekibin mevcut başkan Fatih Mert, seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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