MKE Ankaragücü'nde Gaziantep FK maçı öncesi takıma prim dopingi

04.11.2019 17:06

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, futbolcu ve teknik heyetin Kasımpaşa maçı primlerinin bugün oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi ödendiğini açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurul sonrası MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından mesaiye başladı. Kulübün basın sözcüsü İsmail Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolcuların ve teknik heyetin Kasımpaşa maçı primlerinin Gaziantep FK mücadelesi öncesi hesaplarına yatırıldığını duyurdu.



Atasoy, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Dün akşam gerçekleşen yönetim kurulumuz ile teknik heyet ve futbolcularımızın buluşmasında öncelikli olarak gündeme gelen Kasımpaşa maçı primleri Gaziantep FK maçı öncesi hesaplarına yatırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA