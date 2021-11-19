MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Birimi Koordinatörlüğü'ne Emre Yıldız getirildi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Birimi Koordinatörlüğü'ne Emre Yıldız getirildi.
TFF 1. Lig ekibi Mke Ankaragücü'nde Futbol Şube Birimi Koordinatörlüğü'ne Emre Yıldız getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın danışmanlığını yapan Sayın Emre Yıldız, kulübümüzün Futbol Şube Birimi Koordinatörlüğü görevine atanmıştır. Sayın Emre Yıldız'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertliler, 12. haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunuyor.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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