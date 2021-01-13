MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe mesaisi başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında, 18 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Parkur çalışması ve dar alan çalışması ile devam eden Başkent ekibinin idmanı, soğuma hareketleri ile sona erdi.

Tedavileri tamamlanan Emre Güral ve Mücahit Can Akçay antrenmanın tamamında yer alırken, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou ve Michal Pazdan takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er