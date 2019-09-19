MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmaya tüm futbolcular katıldı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular, yarı sahada yaklaşık 45 dakika maç oynadı. Maçtan sonra bazı futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi.
Maç oynanırken, teknik direktör Metin Diyadin dikkatli gözlerle tek tek futbolcuları izledi.
Antrenman açma-germe hareketlerinin ardından sona erdi.
Başkent ekibinde BtcTurk Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Yunan sağ bek Stelios Kitsiou, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.