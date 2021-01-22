MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu