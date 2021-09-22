MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertliler pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın tedavisine devam edilirken Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde idman yaptı.

Başkent ekibi, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor

Sercan Yıldırım'ın yeni imajı gündemi salladı! Yaptırdığı işlem merak ediliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Tanem Sivar Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Marcao Mesut Özil Ersun Yanal Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 21:42:54. #1.17#