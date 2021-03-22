MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine test yapıldığı aktarılarak, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina süreci ve personelimizin tedavisi derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki